В Уфе сотрудники ГАИ задержали 16-летнего пьяного водителя

В Уфе продолжается социальная кампания «Не рули, малай!». Сегодня утром, 4 июля, инспекторы ДПС остановили автомобиль «Лада Приора». При проверке документов выяснилось, что за рулем находится 16-летний подросток в состоянии опьянения.

Родителей подростка вызвали на место происшествия. В их присутствии провели процедуру освидетельствования и отстранили несовершеннолетнего от управления транспортным средством.

На молодого человека составили протокол за это административное правонарушение. Материалы дела в отношении родителей передали в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения о возможном привлечении их к ответственности за ненадлежащее воспитание и содержание ребенка.