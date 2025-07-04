В Уфе состоялась рабочая встреча Радия Хабирова и Антона Котякова

При надлежащем контроле, прозрачных критериях качества и комфортных условиях для людей это эффективный инструмент. Главное, чтобы были понятные требования к оснащенности учреждений и качества их услуг, а финансовая модель реализации проекта была тщательно выверена.

Антон Котяков, министр труда и социальной защиты РФ