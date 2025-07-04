В Уфе состоялась рабочая встреча Радия Хабирова и Антона Котякова

4 июля в Уфе состоялась рабочая встреча Главы Башкирии и министра труда и социальной защиты РФ. Радий Хабиров и Антон Котяков обсудили развитие службы занятости и негосударственного сектора соцобслуживания. Также на встрече рассмотрели существующие меры поддержки населения.

Фото №1 - В Уфе состоялась рабочая встреча Радия Хабирова и Антона Котякова

Башкортостан достаточно эффективно работает с Министерством труда и социальной защиты России в сфере трудоустройства жителей. Мы первыми в стране начали устанавливать модульные центры занятости. А всего в регионе обновили 51 такое учреждение.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Антон Котяков высоко оценил успехи республики по модернизации центров, занимающихся вопросами трудоустройства жителей

Именно Башкортостан стал инициатором модульного строительства. Благодаря вашему опыту эта практика вошла в федеральную повестку.

Антон Котяков, министр труда и социальной защиты РФ

На встрече Антон Котяков и Радий Хабиров также обсудили создание новых соцобъектов, в частности, возможности нового корпуса Республиканского геронтологического центра «Именлек».

Отдельное внимание уделили вопросам негосударственного сектора социального обслуживания. Башкортостан активно развивает этот формат — в регионе уже пять пансионатов работают в рамках государственно-частного партнёрства, ещё несколько учреждений готовятся к запуску.

Развитие негосударственного сектора позволяет повысить качество услуг и снизить затраты бюджета. Благодаря этому направлению республика уже сэкономила порядка 1 млрд рублей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Антон Котяков поддержал участие инвесторов в развитии социальной сферы.

При надлежащем контроле, прозрачных критериях качества и комфортных условиях для людей это эффективный инструмент. Главное, чтобы были понятные требования к оснащенности учреждений и качества их услуг, а финансовая модель реализации проекта была тщательно выверена.

Антон Котяков, министр труда и социальной защиты РФ

Фото: glavarb.ru

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