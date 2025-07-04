В Уфе состоялась рабочая встреча Радия Хабирова и Антона Котякова

4 июля в Уфе состоялась рабочая встреча Главы Башкирии и министра труда и социальной защиты РФ. Радий Хабиров и Антон Котяков обсудили развитие службы занятости и негосударственного сектора соцобслуживания. Также на встрече рассмотрели существующие меры поддержки населения.
Антон Котяков высоко оценил успехи республики по модернизации центров, занимающихся вопросами трудоустройства жителей
На встрече Антон Котяков и Радий Хабиров также обсудили создание новых соцобъектов, в частности, возможности нового корпуса Республиканского геронтологического центра «Именлек».
Отдельное внимание уделили вопросам негосударственного сектора социального обслуживания. Башкортостан активно развивает этот формат — в регионе уже пять пансионатов работают в рамках государственно-частного партнёрства, ещё несколько учреждений готовятся к запуску.
Антон Котяков поддержал участие инвесторов в развитии социальной сферы.
Фото: glavarb.ru