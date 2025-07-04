В Башкирии двое мужчин ушли на рыбалку и живыми не вернулись

Рыбакам порекомендовали обязательно проверять прогноз погоды, сообщать родным о месте и времени рыбалки, брать заряженный телефон и портативное зарядное устройство. Особое внимание стоит уделить безопасности при ловле с лодки: необходимо проверять плавсредство перед выходом на воду, использовать спасательные жилеты и не заплывать далеко от берега. Установка мобильного приложения «112» может значительно ускорить помощь в экстренной ситуации, так как оно автоматически передает координаты пользователя.