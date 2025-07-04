В Башкирии двое мужчин ушли на рыбалку и живыми не вернулись

В Госкомитете Башкирии по ЧС обратились к любителям рыбалки. В регионе участились несчастные случаи на водоёмах.
Так, в службу спасения поступило более 100 вызовов, которые оказались связаны с происшествиями на рыбалке. Основные причины чрезвычайных происшествий – падения в воду, потеря ориентации на воде и ловля рыбы в запрещенных местах. Только на прошлой неделе зафиксировали две смерти рыбаков в Аскинском и Мечетлинском районах.
Рыбакам порекомендовали обязательно проверять прогноз погоды, сообщать родным о месте и времени рыбалки, брать заряженный телефон и портативное зарядное устройство. Особое внимание стоит уделить безопасности при ловле с лодки: необходимо проверять плавсредство перед выходом на воду, использовать спасательные жилеты и не заплывать далеко от берега. Установка мобильного приложения «112» может значительно ускорить помощь в экстренной ситуации, так как оно автоматически передает координаты пользователя.
Председатель Госкомитета по ЧС призвал граждан помнить, что соблюдение простых правил безопасности может предотвратить трагедию и сохранить жизнь.