Жительница Башкирии получила ожоги при попытке потушить пожар

В деревне Калканово Учалинского района произошёл пожар, в результате которого 59-летняя женщина получила ожоги. Как сообщили в региональном МЧС, загорелся деревянный навес. Огонь быстро перекинулся на крышу дома, баню и летний домик.
Пожарные и добровольцы остановили распространение огня, предотвратив возгорание гаража и сарая. Площадь пожара составила 146 кв.м.
По предварительным данным, женщина вместе с мужем пытались самостоятельно погасить пламя, но из-за сильного огня им это не удалось. Пострадавшую с ожогами госпитализировали.
Одна из вероятных причин возгорания — неисправность электропроводки, приведшая к короткому замыканию.
Фото: МЧС по РБ.