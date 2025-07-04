В Уфе проходит заключительный день XIII Всероссийского съезда советов молодых ученых

В Уфе стартовал заключительный день XIII Всероссийского съезда советов молодых ученых и студенческих научных обществ. Тема третьего дня – «Наука и карьера». Участники мероприятия и спикеры в формате панельной дискуссии, круглого стола и открытого микрофона обсудили темы семьи и научной карьеры, преподавательской деятельности, развития идей молодых ученых и то, как стать ректором и академиком.