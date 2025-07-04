В Башкирии стартовала социальная кампания «Продвижение безопасности»

На сегодняшний день у нас с начала года погибло 8 детей, и только за июнь месяц у нас погибло 5 детей. Вопрос, конечно, большой к родителям: чем должно двигать родителя, чтобы купить ребенку питбайк. Единственному, не единственному. Ощущение, как будто запасной ребенок есть. Наша задача — сохранить жизнь и здоровье, по крайней мере, с минимальным количеством погибших, раненых и оставшихся инвалидами, не дай бог. Закрыть этот сезон летний, который на сегодняшний день у нас начался очень сложно.

Владимир Севастьянов, начальник управления госавтоинспекции МВД по Республике Башкортостан