В Башкирии стартовала социальная кампания «Продвижение безопасности»

Повторить правила дорожного движения через игру и получить подарки. В Башкортостане стартовала общероссийская социальная кампания «Продвижение безопасности». Проект презентовали на пресс-конференции с участием представителей различных министерств и Госавтоинспекции республики. Кампания впервые охватывает 40 регионов страны.
Так, в Уфе представлены более 30 локаций в торговых центрах, парках, заправочных станциях и других людных местах города. В них все желающие пешеходы и автомобилисты смогут составить на интерактивном стенде правильные алгоритмы безопасного поведения в разных дорожных ситуациях. Программа станет одним из ключевых инструментов федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Наезды на пешеходов продолжают оставаться вторым по массовости видом ДТП на дорогах. Так, в Башкортостане в прошлом году каждое четвертое ДТП происходило с участием пешеходов. С начала года зафиксировано 817 таких случаев, в которых 78 человек погибли, 770 получили травмы. Острой темой остаются и несовершеннолетние «питбайкеры» на дорогах. Практически ежедневно инспекторы ловят подростков за рулем опасной техники. Есть и погибшие. Госавтоинспекция объявила социальную акцию «Не гоняй, малай».