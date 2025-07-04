В Башкирии стартовала социальная кампания «Продвижение безопасности»

Повторить правила дорожного движения через игру и получить подарки. В Башкортостане стартовала общероссийская социальная кампания «Продвижение безопасности». Проект презентовали на пресс-конференции с участием представителей различных министерств и Госавтоинспекции республики. Кампания впервые охватывает 40 регионов страны.

Так, в Уфе представлены более 30 локаций в торговых центрах, парках, заправочных станциях и других людных местах города. В них все желающие пешеходы и автомобилисты смогут составить на интерактивном стенде правильные алгоритмы безопасного поведения в разных дорожных ситуациях. Программа станет одним из ключевых инструментов федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Соответственно, сегодня стартует проект, да, и он будет длиться, пока мы не достигнем каких-то целевых показателей. Что касается целей, основная — это донести до пешехода информацию о том, что его ответственное поведение влияет в целом на дорожно-транспортную обстановку, и снабдить его световозвращающими материалами для того, чтобы повысить безопасность. Особенно в темное время суток.

Александр Корецкий, эксперт проекта «Социальная кампания «Продвижение безопасности»

Наезды на пешеходов продолжают оставаться вторым по массовости видом ДТП на дорогах. Так, в Башкортостане в прошлом году каждое четвертое ДТП происходило с участием пешеходов. С начала года зафиксировано 817 таких случаев, в которых 78 человек погибли, 770 получили травмы. Острой темой остаются и несовершеннолетние «питбайкеры» на дорогах. Практически ежедневно инспекторы ловят подростков за рулем опасной техники. Есть и погибшие. Госавтоинспекция объявила социальную акцию «Не гоняй, малай».

Фото №1 - В Башкирии стартовала социальная кампания «Продвижение безопасности»

На сегодняшний день у нас с начала года погибло 8 детей, и только за июнь месяц у нас погибло 5 детей. Вопрос, конечно, большой к родителям: чем должно двигать родителя, чтобы купить ребенку питбайк. Единственному, не единственному. Ощущение, как будто запасной ребенок есть. Наша задача — сохранить жизнь и здоровье, по крайней мере, с минимальным количеством погибших, раненых и оставшихся инвалидами, не дай бог. Закрыть этот сезон летний, который на сегодняшний день у нас начался очень сложно.

Владимир Севастьянов, начальник управления госавтоинспекции МВД по Республике Башкортостан
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