В Уфе прошел турнир по настольному теннису для участников СВО

Уфимец организовал турнир по настольному теннису для участников СВО. Соревнования объединили представителей фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО. Марк Калимуллин — уфимец, который организовывает любительские турниры по настольному теннису.
Мужчина в этот раз решил провести соревнование для ветеранов СВО. Говорит, что идея возникла давно. По его мнению, спорт для бойцов, получивших ранение, — не только один из способов реабилитации после ранения, но и возможность круто изменить свою жизнь.
Задор, соревновательный дух и, конечно, желание победить витали в воздухе над теннисными столами. И только виртуозное владение ракеткой давало шансы претендентам достичь успеха. Кстати, изначально планировалось, что в турнире примут участие только участники СВО из Уфы. Но в итоге приехали бойцы из соседних городов. Многие участники соревнований признались, что раньше настольным теннисом не занимались, теперь же ставят перед собой самые высокие цели.