В Уфе прошел турнир по настольному теннису для участников СВО

Уфимец организовал турнир по настольному теннису для участников СВО. Соревнования объединили представителей фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО. Марк Калимуллин — уфимец, который организовывает любительские турниры по настольному теннису.

Мужчина в этот раз решил провести соревнование для ветеранов СВО. Говорит, что идея возникла давно. По его мнению, спорт для бойцов, получивших ранение, — не только один из способов реабилитации после ранения, но и возможность круто изменить свою жизнь.