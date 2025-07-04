В Башкирии стартуют массовые проверки водителей

Как сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов, эти мероприятия будут направлены на предотвращение ДТП, особенно с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также тех, кто лишен водительских прав или управляет незарегистрированным транспортом. В особую категорию внимания попадут несовершеннолетние водители.