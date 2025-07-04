В Башкирии в выходные сохранится дождливая погода

В Башкирии в ближайшие дни сохранится дождливая погода. Несмотря на потепление, на выходных также ожидаются кратковременные осадки с грозой, локально град. В понедельник ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь.
В ближайшие сутки погода в республике будет определяться теплой воздушной массой. Ночью +10, +15 градусов, днем +23, +28. Шестого июля температура воздуха ночью +11, +16 градусов, днем температура понизится: +20, +25. Седьмого июля температура воздуха ночью +7, +12 градусов, днем +19, +24.