В Уфе обсудили деятельность СМИ в эпоху мультиформатности

В рамках конференции медийщики Башкортостана встретились с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьёвым и руководителями федеральных телеканалов, медиаэкспертами и телеведущими. В мероприятии принял участие Премьер-министр Правительства республики Андрей Назаров.

Поднимали такие насущные вопросы, как поддержка региональных СМИ, обсудили утвержденный законопроект о военных журналистах. Говорили и о развитии модели медиаобразования, создании актуального контента, взаимодействии с кинопроизводителями, работе молодых специалистов.

В рамках встречи указом Главы республики Владимира Соловьёва наградили Орденом Дружбы народов. Он подчеркнул, что с нашей республикой его связывают теплые дружеские взаимоотношения. Также наград удостоены наши коллеги с телеканала «Салям» и радио «Юлдаш».