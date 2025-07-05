Жители Уфы стали чаще ввозить холодное оружие и алкоголь

Таможня Башкирии рассказала, что пытаются провезти горожане через аэропорт Уфы. Участились случаи попыток провезти ножи, кастеты, дубинки и алкоголь.
Так, зафиксировано 85 случаев превышения норм ввоза алкогольной продукции и 20 случаев, связанных с холодным оружием. Также зарегистрировано 49 случаев ввоза незадекларированных товаров, которые не предназначены для личного пользования.
При этом общее число возбужденных дел об административных правонарушениях на таможне воздушных ворот города снизилось на 12,8%, составив 396 дел в (в 2024 — 454).