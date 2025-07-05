Жители Уфы стали чаще ввозить холодное оружие и алкоголь

Таможня Башкирии рассказала, что пытаются провезти горожане через аэропорт Уфы. Участились случаи попыток провезти ножи, кастеты, дубинки и алкоголь.

Фото №1 - Жители Уфы стали чаще ввозить холодное оружие и алкоголь

Так, зафиксировано 85 случаев превышения норм ввоза алкогольной продукции и 20 случаев, связанных с холодным оружием. Также зарегистрировано 49 случаев ввоза незадекларированных товаров, которые не предназначены для личного пользования.

Реже по сравнению с прошлым годом стали фиксироваться незаконное перемещение табачной продукции, валюты, ввоз товаров с нарушением ветеринарных правил — сыров, мяса, творога и прочих продуктов животного происхождения.

Александр Лопухов, и.о. замначальника таможенного поста аэропорта «Уфа»

При этом общее число возбужденных дел об административных правонарушениях на таможне воздушных ворот города снизилось на 12,8%, составив 396 дел в (в 2024 — 454).

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