Житель Башкирии обстрелял холодильник из обреза

В Стерлитамаке мужчина обстрелял домашний холодильник из обреза. Подробности рассказали в МВД региона.

Фото №1 - Житель Башкирии обстрелял холодильник из обреза

53-летний мужчина нашёл ружьё с обломанным прикладом в заброшенной хозяйственной постройке на своём садовом участке. Он решил проверить оружие и пять раз выстрелил в холодильник. Свидетельницей произошедшего стала жена. Громкой стрельбы испугалась соседка, которая и вызвала полицейских.

Выяснилось, что мужчина был ранее судим за хранение наркотиков. Было возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД по РБ. 

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