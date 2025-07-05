Житель Башкирии обстрелял холодильник из обреза

В Стерлитамаке мужчина обстрелял домашний холодильник из обреза. Подробности рассказали в МВД региона.
53-летний мужчина нашёл ружьё с обломанным прикладом в заброшенной хозяйственной постройке на своём садовом участке. Он решил проверить оружие и пять раз выстрелил в холодильник. Свидетельницей произошедшего стала жена. Громкой стрельбы испугалась соседка, которая и вызвала полицейских.
Выяснилось, что мужчина был ранее судим за хранение наркотиков. Было возбуждено уголовное дело.
Фото: МВД по РБ.