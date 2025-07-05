Башкирия будет производить сухое молоко для детского питания

Я сильно переживал за этот проект, потому что инвестор обещал начать его еще три года назад, но понятно — времена-то не простые, но, слава Богу, уже его завершают, в конце года, наверное, сдадим. Это производство сухого молока для детского питания. Его в России не производят вообще. Так сложилось, что мы все-таки в прежние времена, доверившись этому международному разделению, практически свое производство закрыли. Его и не было толкового по детскому питанию. И всё запустили западные структуры. Сейчас мы будем производить сперва основу для детского питания, которое будут производить другие предприятия в России. А вторым этапом мы обсудим, когда инвестор приедет, это непосредственно уже здесь производить детское питание, фасованное, самых разных видов.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан