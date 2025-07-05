Башкирия будет производить сухое молоко для детского питания

Мелеузовский молочноконсервный комбинат празднует 85-летний юбилей. С праздником сотрудников предприятия в рамках рабочей поездки поздравил Глава Башкирии.

Фото №1 - Башкирия будет производить сухое молоко для детского питания

На территории комбината реализуется инвестпроект по производству сухих адаптированных молочных смесей и сухой «молочной основы». Объём инвестиций в проект достиг 1,5 млрд рублей.

Представители комбината в разговоре с корреспондентами ИА «Башинформ» отметили, что продукция пользуется спросом не только в России, но и за её пределами. На предприятии работает порядка 400 человек, средняя зарплата составляет более 66 тысяч. Сырьевая зона охватывает 17 районов республики. Перерабатывается более 300 тонн молока в сутки, а выпуск продукции составляет порядка 1300 тонн в месяц.

Комбинат экспортирует сухое молоко, например, в Китай. Так, с начала 2024 года было отправлено восемь партий сухого молока общим весом 73,8 тонны.

Я сильно переживал за этот проект, потому что инвестор обещал начать его еще три года назад, но понятно — времена-то не простые, но, слава Богу, уже его завершают, в конце года, наверное, сдадим. Это производство сухого молока для детского питания. Его в России не производят вообще. Так сложилось, что мы все-таки в прежние времена, доверившись этому международному разделению, практически свое производство закрыли. Его и не было толкового по детскому питанию. И всё запустили западные структуры. Сейчас мы будем производить сперва основу для детского питания, которое будут производить другие предприятия в России. А вторым этапом мы обсудим, когда инвестор приедет, это непосредственно уже здесь производить детское питание, фасованное, самых разных видов.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Фото: bashinform.ru

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