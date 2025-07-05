Башкирия будет производить сухое молоко для детского питания

Мелеузовский молочноконсервный комбинат празднует 85-летний юбилей. С праздником сотрудников предприятия в рамках рабочей поездки поздравил Глава Башкирии.
На территории комбината реализуется инвестпроект по производству сухих адаптированных молочных смесей и сухой «молочной основы». Объём инвестиций в проект достиг 1,5 млрд рублей.
Представители комбината в разговоре с корреспондентами ИА «Башинформ» отметили, что продукция пользуется спросом не только в России, но и за её пределами. На предприятии работает порядка 400 человек, средняя зарплата составляет более 66 тысяч. Сырьевая зона охватывает 17 районов республики. Перерабатывается более 300 тонн молока в сутки, а выпуск продукции составляет порядка 1300 тонн в месяц.
Комбинат экспортирует сухое молоко, например, в Китай. Так, с начала 2024 года было отправлено восемь партий сухого молока общим весом 73,8 тонны.
Фото: bashinform.ru