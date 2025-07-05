В городе Башкирии преобразился стадион

Мы много сил, энергии тратим, на то, что «лечим болячки». Семь лет назад начали его реконструкцию. Три раза неудачные, бестолковые подрядчики были. Много бюрократической работы. У нас еще два бассейна таких, за которые, я считаю, что нам стыдно должно быть немножко, в Федоровском и Куюргазинском районах. Но мы их тоже сдадим этим летом. В целом, мы научились быстро строить. Мы сегодня для Мелеуза приняли решение — будем крытый каток тоже строить.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан