В городе Башкирии преобразился стадион

Сегодня, 5 июля, Мелеуз с рабочей поездкой посетил Глава Башкирии. В частности, Радий Хабиров осмотрел обновленный городской стадион «Спартак» и пообщался с юными спортсменами и их тренерами.

Фото №1 - В городе Башкирии преобразился стадион

Сам стадион был открыт ещё в 1967 и стал главным местом для проведения крупных спортивных мероприятий не только городского масштаба. Однако в 90-е стадион оставался без ремонта. В 2005 году он был закрыт, а в феврале 2024 года Радий Хабиров дал поручение закончить реконструкцию стадиона. Из бюджета республики было выделено 54,5 млн рублей.

В 2024 году полностью сделали отопление, электричество, пожарную сигнализацию, повреждённую плитку заменили. В 2025 году заменили основание и настил футбольного и освещение на матче.

В июле стадион «Спартак» вновь распахнул свои двери для любителей спорта. В просторном здании расположены раздевалки, душевые, тренерские — все для удобства спортсменов. На территории стадиона имеются футбольное поле, баскетбольная и волейбольные площадки, беговая дорожка, трибуны на 500 посадочных мест, в ближайшее время планируется установить еще трибуны на 750 посадочных мест.

Мы много сил, энергии тратим, на то, что «лечим болячки». Семь лет назад начали его реконструкцию. Три раза неудачные, бестолковые подрядчики были. Много бюрократической работы. У нас еще два бассейна таких, за которые, я считаю, что нам стыдно должно быть немножко, в Федоровском и Куюргазинском районах. Но мы их тоже сдадим этим летом. В целом, мы научились быстро строить. Мы сегодня для Мелеуза приняли решение — будем крытый каток тоже строить.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Фото: bashinform.ru

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