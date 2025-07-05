В городе Башкирии преобразился стадион

Сегодня, 5 июля, Мелеуз с рабочей поездкой посетил Глава Башкирии. В частности, Радий Хабиров осмотрел обновленный городской стадион «Спартак» и пообщался с юными спортсменами и их тренерами.
Сам стадион был открыт ещё в 1967 и стал главным местом для проведения крупных спортивных мероприятий не только городского масштаба. Однако в 90-е стадион оставался без ремонта. В 2005 году он был закрыт, а в феврале 2024 года Радий Хабиров дал поручение закончить реконструкцию стадиона. Из бюджета республики было выделено 54,5 млн рублей.
В 2024 году полностью сделали отопление, электричество, пожарную сигнализацию, повреждённую плитку заменили. В 2025 году заменили основание и настил футбольного и освещение на матче.
В июле стадион «Спартак» вновь распахнул свои двери для любителей спорта. В просторном здании расположены раздевалки, душевые, тренерские — все для удобства спортсменов. На территории стадиона имеются футбольное поле, баскетбольная и волейбольные площадки, беговая дорожка, трибуны на 500 посадочных мест, в ближайшее время планируется установить еще трибуны на 750 посадочных мест.
Фото: bashinform.ru