Радий Хабиров посетил Мелеуз с рабочей поездкой

В Мелеузе заработает единственное предприятие в России по производству молочной основы для детского питания. Строительство завершится в первом квартале следующего года. Радий Хабиров в рамках рабочей поездки посетил Мелеузовский молочноконсервный комбинат. Глава региона вручил госнаграды сотрудникам предприятия по производству удобрений, которые в этом году отметили полувековой юбилей, и побывал на стадионе «Спартак», открытом после ремонта.
Мелеузовский завод производит удобрения и азотные соединения. Предприятию в этом году исполнилось 50 лет. До включения в 2019 году в группу компаний «Азот» оно находилось в удручающем положении. Сегодня завод покрывает потребности аграриев республики и соседних регионов. Экспорт осуществляется в Монголию, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Армению. Для сельхозпроизводителей выпускают селитру аммиачную, ее же, но пористую, – для горнодобывающей промышленности. В этом году в линейку выпускаемой продукции добавилось азотно-магниевое удобрение. Оно также применяется в сельском хозяйстве.
Трудятся на заводе порядка 700 человек. Радий Хабиров вручил госнаграды лучшим и преданным профессии. Многие посвятили заводу десятилетия.
Строительная площадка, с которой также ознакомился руководитель республики, – будущий цех молочноконсервного комбината. В следующем году здесь начнется производство основы для детского питания. Запуск нового производства – единственного в России по выпуску молочной основы для детского питания – был одобрен на «Инвестчасе». Объём вложений – более полутора миллиардов рублей. Радий Хабиров отметил важность этого строительства для повышения продовольственной безопасности.
На стадионе заменили системы отопления, электроснабжения, перестелили футбольное поле, появились баскетбольная и волейбольная площадки, дорожка для бегунов и трибуны. Завершение ремонта стадиона было для горожан долгожданным. Сроки сдвигались из-за недобросовестных подрядчиков. В феврале прошлого года Радий Хабиров дал поручение закончить реконструкцию. Из бюджета было выделено более 50 миллионов рублей.
Глава республики отметил, что город становится дружелюбнее для людей. Улучшаются общественные пространства, становится больше точек притяжения. Также продолжатся спортивные преображения Мелеуза. Руководитель региона анонсировал строительство здесь крытого катка.