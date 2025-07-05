Радий Хабиров посетил Мелеуз с рабочей поездкой

В Мелеузе заработает единственное предприятие в России по производству молочной основы для детского питания. Строительство завершится в первом квартале следующего года. Радий Хабиров в рамках рабочей поездки посетил Мелеузовский молочноконсервный комбинат. Глава региона вручил госнаграды сотрудникам предприятия по производству удобрений, которые в этом году отметили полувековой юбилей, и побывал на стадионе «Спартак», открытом после ремонта.

Мелеузовский завод производит удобрения и азотные соединения. Предприятию в этом году исполнилось 50 лет. До включения в 2019 году в группу компаний «Азот» оно находилось в удручающем положении. Сегодня завод покрывает потребности аграриев республики и соседних регионов. Экспорт осуществляется в Монголию, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Армению. Для сельхозпроизводителей выпускают селитру аммиачную, ее же, но пористую, – для горнодобывающей промышленности. В этом году в линейку выпускаемой продукции добавилось азотно-магниевое удобрение. Оно также применяется в сельском хозяйстве.

Трудятся на заводе порядка 700 человек. Радий Хабиров вручил госнаграды лучшим и преданным профессии. Многие посвятили заводу десятилетия.

Строительная площадка, с которой также ознакомился руководитель республики, – будущий цех молочноконсервного комбината. В следующем году здесь начнется производство основы для детского питания. Запуск нового производства – единственного в России по выпуску молочной основы для детского питания – был одобрен на «Инвестчасе». Объём вложений – более полутора миллиардов рублей. Радий Хабиров отметил важность этого строительства для повышения продовольственной безопасности.

На стадионе заменили системы отопления, электроснабжения, перестелили футбольное поле, появились баскетбольная и волейбольная площадки, дорожка для бегунов и трибуны. Завершение ремонта стадиона было для горожан долгожданным. Сроки сдвигались из-за недобросовестных подрядчиков. В феврале прошлого года Радий Хабиров дал поручение закончить реконструкцию. Из бюджета было выделено более 50 миллионов рублей.