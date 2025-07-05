В зоне СВО открылась новая столовая для полка «Башкортостан»

Новая столовая открылась для 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» в одном из учебных центров, находящихся на территории Донбасса. Как питаются наши бойцы в условиях СВО – смотрите в репортаже.
150 квадратных метров – общая площадь новой комнаты приема пищи. В строительстве помогали Шаранский, Стерлитамакский и Гафурийский районы. Всё для личного состава. Единовременно пользоваться помещением может группа до 30 человек
Современное освещение, система огнетушения, экран, показывающий живописные места планеты под классическую музыку, посудомойка, кран с горячей водой – такой ресторан в зоне СВО только один, и он у нас, шутят бойцы.
Сами бойцы своими руками и с душой готовят для сослуживцев. Здесь и первое, и второе, и пряники с соком на десерт. Не забывают, конечно, и про хлеб с салом.
Залог хорошей работы доблестной армии – полноценное питание, и военные шеф-повара с этим отлично справляются. У них для этого есть все: удобная полевая армейская кухня со всем необходимым, продукты и усилия самих кашеваров, которые занимаются важным делом – поддерживают качество жизни ребят, чтобы они могли сытыми, здоровыми и сильными защищать Родину.
Сотрудники данной кухонной зоны способны накормить целую дивизию. В этом им помогают тележки «КП-125». Из названия следует, что каждая из них способна прокормить 125 солдат. Топятся они либо дровами, либо соляркой.
На полевом пункте военные повара готовят десятки литров первых и вторых горячих блюд на завтрак, обед и ужин для российских военнослужащих. При невозможности организации горячего питания в отдельных районах выполнения боевых задач бойцы обеспечены индивидуальными продовольственными рационами.
Также выпекается свежий хлеб, который стабильно отправляют в подразделения и воинские части, выполняющие боевые задачи в специальной военной операции.