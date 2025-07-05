В зоне СВО открылась новая столовая для полка «Башкортостан»

Новая столовая открылась для 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» в одном из учебных центров, находящихся на территории Донбасса. Как питаются наши бойцы в условиях СВО – смотрите в репортаже.

150 квадратных метров – общая площадь новой комнаты приема пищи. В строительстве помогали Шаранский, Стерлитамакский и Гафурийский районы. Всё для личного состава. Единовременно пользоваться помещением может группа до 30 человек

Телевизоры поставили, успокоительные даже, можно сказать, чтобы человек, когда кушал уже, смотрел на эту картину. Я думаю, очень приятно смотреть на природу и принимать пищу. Ни о чем лишнем не думать. позывной «Шаран»

Современное освещение, система огнетушения, экран, показывающий живописные места планеты под классическую музыку, посудомойка, кран с горячей водой – такой ресторан в зоне СВО только один, и он у нас, шутят бойцы.

Сами бойцы своими руками и с душой готовят для сослуживцев. Здесь и первое, и второе, и пряники с соком на десерт. Не забывают, конечно, и про хлеб с салом.

Рацион, меню у нас разнообразное. Каждый день расписан. Еженедельно высылается раскладка. позывной «Барс»

Залог хорошей работы доблестной армии – полноценное питание, и военные шеф-повара с этим отлично справляются. У них для этого есть все: удобная полевая армейская кухня со всем необходимым, продукты и усилия самих кашеваров, которые занимаются важным делом – поддерживают качество жизни ребят, чтобы они могли сытыми, здоровыми и сильными защищать Родину.

Сотрудники данной кухонной зоны способны накормить целую дивизию. В этом им помогают тележки «КП-125». Из названия следует, что каждая из них способна прокормить 125 солдат. Топятся они либо дровами, либо соляркой.

На полевом пункте военные повара готовят десятки литров первых и вторых горячих блюд на завтрак, обед и ужин для российских военнослужащих. При невозможности организации горячего питания в отдельных районах выполнения боевых задач бойцы обеспечены индивидуальными продовольственными рационами.

Очень красиво, удобно здесь, уютно. Кормят очень хорошо. позывной «Ястреб»