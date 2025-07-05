В Уфе устраняют последствия ливня

Сегодня, 5 июля, на Уфу обрушился сильный ливень. Как сообщает Башгидромет, выпало 24 мм осадков при норме 51 мм на весь июль. В Единую дежурную диспетчерскую службу поступило восемь сообщений о последствиях разгула стихии.
Сообщается, что в Ленинском, Дёмском и Кировском районах подтопило участки проезжей части. На 20:30 все подтопленные территории были освобождены от воды.
Кроме того, зафиксировано пять случаев падения деревьев в Ленинском, Октябрьском, Орджоникидзевском, Советском районах. В результате четыре автомобиля получили механические повреждения.
К счастью, никто не пострадал. На местах работают службы города.