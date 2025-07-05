В Уфе устраняют последствия ливня

Сегодня, 5 июля, на Уфу обрушился сильный ливень. Как сообщает Башгидромет, выпало 24 мм осадков при норме 51 мм на весь июль. В Единую дежурную диспетчерскую службу поступило восемь сообщений о последствиях разгула стихии.