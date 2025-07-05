В Башкирии открыли мемориальную доску сержанту Джамилю Тухбатову

Всегда был готов прийти на помощь людям – это было его призванием и работой. Сегодня в Нуримановском районе состоялось открытие памятной мемориальной доски участнику специальной военной операции, сержанту Джамилю Тухбатову. Установили её на стене здания поисково-спасательного отряда села Павловка, где с апреля 2022 года работал погибший боец.
Он ушел из жизни, выполняя свой воинский долг. В зоне проведения специальной военной операции командовал отделением мотострелковых войск.
Джамиль Тухбатов отмечен орденом Мужества посмертно, медалью генерала Шаймуратова и другими наградами. В жизни он был ответственным, честным, добросовестным и общительным, говорят коллеги. Погиб при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции 5 июля 2024-го. Мемориальную доску бойцу открыли в годовщину гибели героя.