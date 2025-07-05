Под Уфой археологи нашли сотни новых артефактов за неделю

Находки станут частью коллекции будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций. Речь идет о раскопках в селище Подымалово-1. Работы начались еще в 2017 году. За это время археологи убедились, что территория была крупным торговым и производственным центром Золотой Орды. Какие экспонаты обнаружили в этот раз и кто принимает участие в раскопках?
Недавно башкирские ученые нашли и селадоновый фрагмент чаши – предшественника нынешнего фарфора, а еще – крупный осколок стекла. Это по-настоящему редкий случай. Слой за слоем – все новые экспонаты: посуда из разных уголков мира, женские украшения, игральные кости и глиняные шарики. Селище Подымалово-1 – уникальный археологический объект. Исследователи не раз выдвигали мнение, что в 14 веке здесь пролегал Великий шелковый путь. Кроме земледелия люди занимались скотоводством и швейным делом. Ученые совместно со специалистами из Самарской области и Татарстана нашли доказательство тому, что здесь люди приручали ловчих птиц.
Предположительно 700 лет назад на этом месте находилось ремесленное поселение. По словам исследователей, в этом углублении могла находиться печь для выплавки металлов или обработки костей.
Двухметровый «комплекс» – так называют его ученые – вероятно, был конусообразным, об этом говорит состояние породы. Чуть поодаль – еще несколько. По находкам исследователи смогли определить даже состояние здоровья ранее населявших территорию людей.
В этом году состав экспедиции увеличился: участвовало под сотню археологов, студентов БГПУ, УУНиТ, его Бирского филиала. Работа круглогодичная, летом они разбивают палаточный лагерь. Ребята под руководством опытных наставников проходили практику две недели.
Подымаловские раскопки стали частью проекта создания Евразийского музея кочевых цивилизаций, инициированного Главой Башкортостана Радием Хабировым. Открыты также комплексы, построенные в одно время с известнейшими мавзолеями Тура-хана и Хусейн-бека в Чишминском районе. Между ними и поселением – расстояние примерно в 40 км.
Только за неделю экспедицией найдено 600 новых предметов. Ежегодно она собирает порядка 3 тысяч экспонатов. В этом году специалисты обобщили данные и получили понимание картины жизни поселения. Продолжается кропотливая работа по изучению и систематизации артефактов. Самые редкие находки пополнят фонд будущего научного, культурного, образовательного центра.