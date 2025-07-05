Под Уфой археологи нашли сотни новых артефактов за неделю

Находки станут частью коллекции будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций. Речь идет о раскопках в селище Подымалово-1. Работы начались еще в 2017 году. За это время археологи убедились, что территория была крупным торговым и производственным центром Золотой Орды. Какие экспонаты обнаружили в этот раз и кто принимает участие в раскопках?

Недавно башкирские ученые нашли и селадоновый фрагмент чаши – предшественника нынешнего фарфора, а еще – крупный осколок стекла. Это по-настоящему редкий случай. Слой за слоем – все новые экспонаты: посуда из разных уголков мира, женские украшения, игральные кости и глиняные шарики. Селище Подымалово-1 – уникальный археологический объект. Исследователи не раз выдвигали мнение, что в 14 веке здесь пролегал Великий шелковый путь. Кроме земледелия люди занимались скотоводством и швейным делом. Ученые совместно со специалистами из Самарской области и Татарстана нашли доказательство тому, что здесь люди приручали ловчих птиц.

Это очень редко для России в целом. Для нашего региона это впервые. До этого мы находили маленькие колокольчики, оказалось, что эти колокольчики навешивались на ноги этих хищных птиц. Когда мы начали изучать источники, оказалось, что в период Золотой Орды башкиры платили дань как раз этими хищными птицами. Айнур Тузбеков, заведующий отделом археологического наследия Южного Урала Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН

Предположительно 700 лет назад на этом месте находилось ремесленное поселение. По словам исследователей, в этом углублении могла находиться печь для выплавки металлов или обработки костей.

Двухметровый «комплекс» – так называют его ученые – вероятно, был конусообразным, об этом говорит состояние породы. Чуть поодаль – еще несколько. По находкам исследователи смогли определить даже состояние здоровья ранее населявших территорию людей.

Помимо традиционных методов фиксации, используются цифровые методы, то есть мы создаем полную 3D-модель территории раскопа. Если раньше мы все рисовали на бумаге – карандашами на миллиметровке, то сейчас достаточно пяти минут работы дрона, фотоаппарата, и создается такая 3D-модель. В том числе, у нас по находкам плана – сразу фиксируем, где у нас находки находятся, на какой глубине, что находим. Рамиль Насретдинов, научный сотрудник Евразийского музея кочевых цивилизаций

В этом году состав экспедиции увеличился: участвовало под сотню археологов, студентов БГПУ, УУНиТ, его Бирского филиала. Работа круглогодичная, летом они разбивают палаточный лагерь. Ребята под руководством опытных наставников проходили практику две недели.

Подымаловские раскопки стали частью проекта создания Евразийского музея кочевых цивилизаций, инициированного Главой Башкортостана Радием Хабировым. Открыты также комплексы, построенные в одно время с известнейшими мавзолеями Тура-хана и Хусейн-бека в Чишминском районе. Между ними и поселением – расстояние примерно в 40 км.