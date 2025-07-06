В Башкирии спасатели эвакуировали двух девушек на сапбордах

Накануне сотрудникам Госкомитета Башкирии по ЧС пришлось спасать молодых людей: две девушки оказались в опасной ситуации.

Как сообщает пресс-служба ведомства, во время профилактического рейда на озере Талкас они заметили девушек на сапбордах, которые далеко отплыли от берега.

На них не было спасательных жилетов и других средств безопасности. После разъяснения правил поведения на воде сотрудники помогли им вернуться на берег.

В Госкомитете просят граждан быть предельно внимательными на воде и не переоценивать свои силы.