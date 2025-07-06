Не справился с управлением: на трассе в Башкирии погибли парень и девушка

В Ишимбае произошла авария, в результате которой погибли 16-летняя девушка и 18-летний парень. Об этом сообщили в региональном ГАИ.

В ночь на 6 июля на 52 км автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск 23-летний водитель автомобиля «Opel Astra», двигаясь со стороны села Мраково в направлении деревни Кулгунино, не справился с управлением. Автомобиль съехал в левый кювет и опрокинулся.

В результате аварии 16-летняя пассажирка скончалась на месте до прибытия медиков. Водителя и троих пассажиров экстренно доставили в ГКБ г. Стерлитамак. Через некоторое время в реанимационном отделении от полученных травм скончался 18-летний пассажир иномарки.

Прокуратура взяла под контроль расследование инцидента для выяснения всех обстоятельств случившегося.