В Башкирии девочка застряла на дереве, пытаясь спасти котенка

Накануне вечером в Уфе спасли 13-летнюю девочку, которая забралась на дерево, пытаясь выручить из беды своего котёнка. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города.

Питомец взобрался на дерево во время прогулки, но самостоятельно спуститься не смог. Девочка решила помочь и поднялась на высоту около 8 метров. Однако оказалось, что подняться было значительно легче, чем спуститься. К счастью, их заметила соседка и вызвала спасателей.