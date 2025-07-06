В Уфе врачи спасли пациентку с опухолью желудка и метастазами в печени

Врачам РКБ имени Куватова удалось спасти 62-летнюю пациентку с диагностированной неэпителиальной опухолью желудка и метастазами в печени. Об этом в своих соцсетях сообщил главврач больницы Мурад Авзалов.

Женщина обратилась за медицинской помощью с жалобами на дискомфорт в животе, периодические боли и общее недомогание. В декабре 2024 года у нее обнаружили опухоль желудка размером более 10 см, сдавливающую селезенку, поджелудочную железу и левую почку, а также метастазы в правой доле печени. После комплексного обследования и шестимесячного курса иммунотерапии врачи приняли решение об оперативном вмешательстве.

Команда онкологов успешно провела операцию, выполнив парциальную резекцию желудка и атипичную резекцию правой доли печени. Для точного удаления всех опухолевых очагов хирурги использовали интраоперационную ультразвуковую навигацию, что позволило сохранить желудок и анатомическую структуру желудочно-кишечного тракта, а также полностью избавиться от метастазов в печени.

После операции состояние пациентки оценивалось как удовлетворительное. На 10-й день ее выписали с рекомендациями по дальнейшему восстановлению.