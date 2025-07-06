В Башкирии подвели итоги массовых проверок водителей

В минувшие выходные прошли традиционные рейды ГАИ. Подробности и результаты проверок рассказали в пресс-службе ведомства.

В Уфе было остановлено более 230 автомобилей. В ходе проверок выявлено 8 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Всего по результатам рейда составлено более 40 административных протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.

На территории республики профилактические мероприятия были направлены на выявление грубых нарушений ПДД, которые могут привести к аварийным ситуациям.