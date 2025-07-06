XIII Съезд молодых ученых: итоги всероссийского форума в Уфе

Уфа на три дня стала научной столицей страны. На площадке конгресс-холла проводился XIII Всероссийский съезд советов молодых ученых и студенческих научных сообществ. Более полутора тысяч лучших умов обсуждали настоящее и будущее российской науки, взаимодействие с бизнесом и властью. На встречах и дискуссиях говорили о необходимости полноценного производства отечественного оборудования для исследований и о том, как привлекать молодых людей, эффективно налаживать контакты друг с другом и промышленниками, чтобы на выходе получать новые изобретения.
Такого большого научного десанта со всей страны Уфа еще не принимала. Более полутора тысяч человек приехали на всероссийский съезд молодых ученых. Они охотно делились с коллегами последними передовыми разработками, как, к примеру, известный российский физик Максим Никитин. Вместе с соратниками он разработал микроскоп, который способен до мельчайших подробностей распознать раковые клетки. Максим Никитин – лауреат государственной премии России и Президента страны за создание наночастиц, которые выявляют раковые клетки, и за открытие механизма хранения и передачи данных в ДНК. Цель – сделать так, чтобы в будущем лекарство поражало опухоль и не влияло на весь организм.
И для научных умов в Башкортостане есть все возможности для развития. Радий Хабиров заявил, что лично поддержит специалистов, которые захотят работать в республике.
В последние годы в регионе огромное внимание уделяется науке. Почти 900 миллионов рублей выделили на премии, гранты, улучшение жилищных условий специалистов и финансирование стажировок. Башкортостан занимает первое место среди регионов России по предоставлению мер поддержки молодым учёным.
По инициативе Главы Башкортостана в республике активно создают инфраструктуру для ведения исследований. Четыре университета региона вошли в программу «Приоритет-2030». В центре столицы строится межвузовский кампус. Всего в Евразийском научно-образовательном центре размещены 18 молодежных лабораторий. К примеру, башкирским ученым есть что показать из области микроэлектроники. Миниатюрные датчики на основе интегральной фотоники размером до одного миллиметра. Их вместе с соратниками разработал Владислав Иванов – обладатель стипендии имени Камиля Валиева. Устройство обладает большой чувствительностью, энергоэффективностью и может распознавать опасные вещества.
Представители компаний и ученые интересуются новинками в сельском хозяйстве. Особенно сортами пшеницы «Салават Юлаев», «Ватан», «Лана», гибридом кукурузы «Шихан» и пятью видами картофеля.
Ученые уверены: лишь объединившись с коллегами из других научных сфер, можно добиться желаемого результата. К примеру, российские химики говорят о нехватке приборов и расходных материалов для опытов.
Исследователи надеются на отечественных производителей, которые, к слову, показали на полях съезда биопринтер, позволяющий печатать щитовидную железу мыши или даже регенерировать барабанную перепонку человека. И не только.
Молодым специалистам рассказали и о возможности получения грантов Российского научного фонда, который ежегодно финансирует порядка 10 тысяч проектов. Суммы варьируются до полутора миллионов на одного разработчика и от четырех до семи миллионов рублей на группу исследователей.
На площадке говорили и о привлечении молодых ученых в предприятия оборонно-промышленного комплекса страны. Эксперты отмечают, что для привлечения умной молодёжи на заводы ОПК важна системная работа.
За три дня прошло более 70 встреч. Свыше 200 спикеров рассказали учёным о возможностях в научной сфере, последних законодательных инициативах и умении находить партнёров.
Организаторы преследуют задачу вовлечь молодых учёных в решение важнейших задач развития общества и страны. Набраться новых знаний в Уфе и уже себя на родине воплощать научные проекты в жизнь. И, вероятно, мир узнает о современных последователях Михаила Ломоносова, Дмитрия Менделеева, Игоря Курчатова и других известных учёных.
Одна из главных целей Всероссийского съезда молодых ученых заключается в том, чтобы представители бизнеса и научного сообщества могли научиться слышать друг друга, понимать запросы работников предприятий по созданию того или иного продукта, учитывать мнения исследователей. Устойчивость экономики и её рост во многом зависят от внедрения передовых технологий в производство.