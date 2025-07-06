XIII Съезд молодых ученых: итоги всероссийского форума в Уфе

Уфа на три дня стала научной столицей страны. На площадке конгресс-холла проводился XIII Всероссийский съезд советов молодых ученых и студенческих научных сообществ. Более полутора тысяч лучших умов обсуждали настоящее и будущее российской науки, взаимодействие с бизнесом и властью. На встречах и дискуссиях говорили о необходимости полноценного производства отечественного оборудования для исследований и о том, как привлекать молодых людей, эффективно налаживать контакты друг с другом и промышленниками, чтобы на выходе получать новые изобретения.

Такого большого научного десанта со всей страны Уфа еще не принимала. Более полутора тысяч человек приехали на всероссийский съезд молодых ученых. Они охотно делились с коллегами последними передовыми разработками, как, к примеру, известный российский физик Максим Никитин. Вместе с соратниками он разработал микроскоп, который способен до мельчайших подробностей распознать раковые клетки. Максим Никитин – лауреат государственной премии России и Президента страны за создание наночастиц, которые выявляют раковые клетки, и за открытие механизма хранения и передачи данных в ДНК. Цель – сделать так, чтобы в будущем лекарство поражало опухоль и не влияло на весь организм.

И сейчас нам интересно понять, какую информацию природа там хранит, чтобы использовать эту информацию как возможный ключ к лечению сложных заболеваний, к пониманию, что такое старение, как работала эволюция. Очень здорово, что все ребята из разных регионов могут посмотреть лучшие практики здесь, в Уфе. Максим Никитин, заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института, доктор физико-математических наук

И для научных умов в Башкортостане есть все возможности для развития. Радий Хабиров заявил, что лично поддержит специалистов, которые захотят работать в республике.

Столько талантливых людей. Наша республика активно развивается, экономика развивается, наука развивается. Поэтому, если кто-то примет решение в Башкортостане остаться, пишите прямо мне сразу – я лично индивидуальную траекторию роста и успеха вам сам нарисую и буду сопровождать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В последние годы в регионе огромное внимание уделяется науке. Почти 900 миллионов рублей выделили на премии, гранты, улучшение жилищных условий специалистов и финансирование стажировок. Башкортостан занимает первое место среди регионов России по предоставлению мер поддержки молодым учёным.

Республика традиционно занимает лидирующие места в рейтинге научно-технологического развития регионов. И я особенно хотел бы поблагодарить Радия Фаритовича за то внимание, которое он уделяет развитию науке, технологий и высшему образованию в республике. Денис Секиринский, заместитель министра науки и высшего образования России

По инициативе Главы Башкортостана в республике активно создают инфраструктуру для ведения исследований. Четыре университета региона вошли в программу «Приоритет-2030». В центре столицы строится межвузовский кампус. Всего в Евразийском научно-образовательном центре размещены 18 молодежных лабораторий. К примеру, башкирским ученым есть что показать из области микроэлектроники. Миниатюрные датчики на основе интегральной фотоники размером до одного миллиметра. Их вместе с соратниками разработал Владислав Иванов – обладатель стипендии имени Камиля Валиева. Устройство обладает большой чувствительностью, энергоэффективностью и может распознавать опасные вещества.

Это прорывная технология, которая может использоваться в наших телекоммуникациях, радиосвязи, проводной связи. А сенсорные системы – это основа для метрологических исследований, измерительных приложений, а также медицина. Владислав Иванов, научный сотрудник НИЛ «Сенсорные системы на основе устройств интегральной фотоники» Уфимского университета науки и технологий

Представители компаний и ученые интересуются новинками в сельском хозяйстве. Особенно сортами пшеницы «Салават Юлаев», «Ватан», «Лана», гибридом кукурузы «Шихан» и пятью видами картофеля.

Они позволяют обеспечить и повысить импортозамещение. Повысить производительность, эффективность агропромышленного комплекса нашей республики. Надежда Анохина, доцент кафедры растениеводства, селекции растений и биотехнологии БГАУ

Ученые уверены: лишь объединившись с коллегами из других научных сфер, можно добиться желаемого результата. К примеру, российские химики говорят о нехватке приборов и расходных материалов для опытов.

Сосредоточиться на производстве того, что именно необходимо, а не привозить из-за рубежа. Мария Зверева, заместитель декана химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор химических наук

Исследователи надеются на отечественных производителей, которые, к слову, показали на полях съезда биопринтер, позволяющий печатать щитовидную железу мыши или даже регенерировать барабанную перепонку человека. И не только.

Разработаны нашим заводом, который находится в Мытищах. И мы представили жидкостные креостаты, мембрана – химстойка насоса, система контроля вакуума, магнитные мешалки и изделия из стекла. Любая базовая мешалка начинается от синтеза фармпрепаратов до синтеза лакокраски. Игорь Блоков, представитель компании производителя научного оборудования

Молодым специалистам рассказали и о возможности получения грантов Российского научного фонда, который ежегодно финансирует порядка 10 тысяч проектов. Суммы варьируются до полутора миллионов на одного разработчика и от четырех до семи миллионов рублей на группу исследователей.

С властями Республики Башкортостана у нас есть региональный конкурс, который мы проводим с 2022 года. Он пользуется популярностью ежегодно. Сейчас мы вышли на уровень, что около 50 миллионов рублей РНФ и власти региона выделяют. Андрей Блинов, заместитель генерального директора Российского научного фонда

На площадке говорили и о привлечении молодых ученых в предприятия оборонно-промышленного комплекса страны. Эксперты отмечают, что для привлечения умной молодёжи на заводы ОПК важна системная работа.

Нам нужна четкая система, организация, чтобы сделать так, чтобы из разрозненного кадрового актива мы формировали кадровый резерв. В Башкортостане много инновационных производств и важна государственная поддержка – мы это на съезде обсуждали. И надеемся на усиление сотрудничества, горизонтальные связи всегда очень важны. Виталий Борисов, председатель Союза молодых инженеров России

За три дня прошло более 70 встреч. Свыше 200 спикеров рассказали учёным о возможностях в научной сфере, последних законодательных инициативах и умении находить партнёров.

Организаторы преследуют задачу вовлечь молодых учёных в решение важнейших задач развития общества и страны. Набраться новых знаний в Уфе и уже себя на родине воплощать научные проекты в жизнь. И, вероятно, мир узнает о современных последователях Михаила Ломоносова, Дмитрия Менделеева, Игоря Курчатова и других известных учёных.