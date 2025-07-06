Министр труда России посетил Башкирию с рабочим визитом

Кадры решают всё и сегодня. На этой неделе в Башкортостан с рабочим визитом приехал министр труда и социальной защиты России. Антон Котяков ознакомился с тем, как организована подготовка специалистов на одном из крупнейших промышленных предприятий республики в Уфе. А в Сибае федеральному министру показали, как помогают местным жителям с трудоустройством. Сопровождал федерального гостя глава республики.

Дмитрий Поляков учился в авиационном университете, но так вуз и не окончил. Потом трудился разнорабочим на стройке. В один момент захотелось заняться чем-то серьёзным и стабильным. В итоге решил встать за станок с последующей перспективой карьерного роста. У каждого – своя история и мотивы, но объединяет их одно – они хотят работать в ОДК-УМПО. Именно поэтому пришли в производственно-учебный центр госкорпорации «Ростех» на базе предприятия. Здесь готовят специалистов самых востребованных рабочих профессий для двигателестроения.

С тем, как готовят для себя кадры в ОДК-УМПО и повышают квалификацию, молодые работники ознакомили министра труда и социальной защиты России. Антон Котяков вместе с Главой Башкортостана Радием Хабиров прошлись по цехам учебного центра и осмотрели аудитории.

Пообщались гости и с участниками образовательно-профессионального трека «Крыля Ростеха». Это программа подготовки инженеров нового поколения для отечественной авиастроительной отрасли. Участникам проекта гарантируется повышенная академическая стипендия от корпорации при успеваемости на «хорошо» и «отлично» от 30 000 до 50 000 рублей. Также предусмотрено трудоустройство в ОДК-УМПО, выплата заработной платы во время обучения.

Высоко оценил министр и работу республики по модернизации центров занятости в регионе. В Сибае Антон Котяков с Радием Хабировым посетили новый кадровый центр. Он стал первым в России, который располагается в модульном здании. Строили центр в рамках нацпроекта «Демография». Делать ремонт было экономически невыгодно. Так и родилась идея с нуля поднять новое здание. Из федеральной казны на эти цели выделили 468 млн рублей, еще полмиллиарда – из бюджета Башкортостана. Центр продуман до мелочей. Здесь есть открытое пространство для консультаций, зоны для соискателей и работодателей, кабинет психолога и групповых занятий.

В рамках рабочего визита министра труда и социальной защиты в Уфе Антон Котяков с Радием Хабировым посетили также республиканский геронтологический центр «Именлек» в Уфе. Открывшийся в апреле текущего года новый корпус учреждения рассчитан на 50 проживающих. Условия здесь, говорят постояльцы, ничем не отличаются от домашних. В новом здании функционирует тренажерный и зал лечебной физкультуры. Есть и бассейн, где предусмотрено оборудование для маломобильных подопечных. К их услугам и медицинская, и социальная помощь. А еще организованы занятия, в том числе творческие, которые помогают развивать новые навыки.