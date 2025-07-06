Бойцы из Башкирии внесли вклад в полное освобождение ЛНР

Российские войска взяли под контроль всю территорию Луганщины, она полностью освобождена и зачищена от боевиков ВСУ. Такое заявление на неделе сделал глава региона Леонид Пасечник. Одну из ключевых ролей в этом сыграл 31-й мотострелковый полк «Башкортостан». Военнослужащие из нашей республики продолжают вносить вклад в достижение общих результатов, поставленных верховным главнокомандующим.

Три с лишним года продолжается специальная военная операция. На фронте сражаются тысячи защитников Отечества, среди которых самые эффективные – пехота, штурмовики. Они первыми идут в бой. Малыми группами вклиниваются в оборону противника и двигают фронт вперёд, перемалывая силы ВСУ. Российские военные полностью освободили Луганскую Народную Республику. Об этом заявили местные власти. Сейчас угроза для приграничных регионов ликвидирована, земли ЛНР целиком зачищены от неонацистов.

Трудно всем бывает, я вам так скажу. Просто себя преодолеваешь, идешь вперёд. Знаешь, что происходит, знаешь, что творится. И нет шага назад, только вперёд, всё. позывной «Мимино»

Бойцы башкирского штурмового отряда имени Гази Загитова крушат врага не только на поле боя, но и в своих мастерских. В этом помещении, отведенном под спецоборудование, круглосуточно кипит работа. Печатают запчасти для дронов, устройства для сброса боеприпасов с квадрокоптера. Бойцам в составе гуманитарной помощи доставляется всё необходимое. Пластик для 3D-принтеров, хвостовики, накольники, подвесы и сбросники. В случае же задержек в поставках специалисты самостоятельно на местах изготавливают нужные узлы и детали. В лаборатории также изготавливаются осколочные, фугасные, кумулятивные и термобарические боеприпасы. Каждое из них рассчитано на определённую задачу.

Для бронетехники, для уничтожения, больше всего используется, конечно, кумулятив. Он пробивает кумулятивной струёй броню, тем самым выводя технику из строя. Но не только бронетехнику этим жжём. Также блиндажи, где скрывается враг – при попадании достаётся им хорошо. позывной «Вал»

В этой связи отмечу, что сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск. И надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие. Владимир Путин

В освобождении Луганщины ключевую роль сыграла беспилотная авиация. В полку «Башкортостан» данная структура представлена в виде подразделения «Айгир». Как заявил Президент страны, «наблюдается стремительный рост эффективности боевого применения БПЛА. Они способны выводить из строя бронетехнику, опорные пункты, живую силу. Сейчас на их счету до 50 процентов уничтоженной и поврежденной техники». Разведка, поиск, корректировка – задач у операторов БПЛА много.

Подразделение «Айгир» 31-го мотострелкового полка использует в основном два вида дронов. Это либо разведывательно-ударный, который несет на себе 700-800 граммов груза, здесь представлены два вога и одна граната. Либо это дрон-камикадзе – несёт он на себе уже порядка трёх килограммов. Используют его либо для доставки провизии для бойцов, которые находятся на передовой, либо для удара по технике и живой силе – уже в один конец.

«Айгир» работает и на аппаратах самолётного типа, позволяющих залетать вглубь обороны противника. Есть также расчёты оптоволокна, мависты, ночники. Над вражескими позициями круглосуточно висят коптеры-разведчики. Они сменяют друг друга, как рабочие пчелы, и в любой момент могут превратиться в смертоносный рой. Окопы, которые раньше могли защитить от пуль и осколков, не спасают от беспилотников. Дрон настигнет противника даже в блиндаже.

Республика, несомненно, помогает каждый месяц. Привозят дроны, материалы, запчасти. Дроны с Башкирии поступают каждый месяц. Хорошая сборка, в полёте идеально, настраивается, до конца дорабатывается. позывной «Сват»

В данной специальной военной операции главенствующую роль занимают беспилотные летательные аппараты. Они заняли основную нишу этих боевых действий, и без них никак. И против них мы очень сильно боремся и очень сильно нуждаемся. И республика в первую очередь делает это с посылом помочь нашим именным подразделениям, а также сейчас будет заниматься обеспечением вооружённых сил Российской Федерации. Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими

В современной войне крошечные радиоуправляемые БПЛА диктуют свои условия, а ведь до начала СВО многими они воспринимались как детские игрушки или девайс видеоблогеров. Дроны на фронте перевернули не только тактику и логистику, но и саму философию выживания на поле боя. Накануне новую крупную партию грузов передали из Башкортостана для нужд бойцов специальной военной операции. Это уже 153-я гуманитарная помощь от нашей республики, прибывшая к военным на Донбасс. Колонна привезла самое необходимое.

Самой долгожданной посылкой для наших бойцов из Башкортостана являются дроны. Всего привезли 700 штук. Стоимость каждой из них – 60 тысяч. Получается общая сумма 42 миллиона. Произведено в Уфе. И облётано.

Поддержка поставок беспилотников на передовую ведется под личным контролем Главы Башкортостана Радия Хабирова. Республика не просто поставляет дроны – выстроена четкая система под реальные запросы с передовой.