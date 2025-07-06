Бойцы из Башкирии внесли вклад в полное освобождение ЛНР

Российские войска взяли под контроль всю территорию Луганщины, она полностью освобождена и зачищена от боевиков ВСУ. Такое заявление на неделе сделал глава региона Леонид Пасечник. Одну из ключевых ролей в этом сыграл 31-й мотострелковый полк «Башкортостан». Военнослужащие из нашей республики продолжают вносить вклад в достижение общих результатов, поставленных верховным главнокомандующим.
Три с лишним года продолжается специальная военная операция. На фронте сражаются тысячи защитников Отечества, среди которых самые эффективные – пехота, штурмовики. Они первыми идут в бой. Малыми группами вклиниваются в оборону противника и двигают фронт вперёд, перемалывая силы ВСУ. Российские военные полностью освободили Луганскую Народную Республику. Об этом заявили местные власти. Сейчас угроза для приграничных регионов ликвидирована, земли ЛНР целиком зачищены от неонацистов.
Бойцы башкирского штурмового отряда имени Гази Загитова крушат врага не только на поле боя, но и в своих мастерских. В этом помещении, отведенном под спецоборудование, круглосуточно кипит работа. Печатают запчасти для дронов, устройства для сброса боеприпасов с квадрокоптера. Бойцам в составе гуманитарной помощи доставляется всё необходимое. Пластик для 3D-принтеров, хвостовики, накольники, подвесы и сбросники. В случае же задержек в поставках специалисты самостоятельно на местах изготавливают нужные узлы и детали. В лаборатории также изготавливаются осколочные, фугасные, кумулятивные и термобарические боеприпасы. Каждое из них рассчитано на определённую задачу.
В освобождении Луганщины ключевую роль сыграла беспилотная авиация. В полку «Башкортостан» данная структура представлена в виде подразделения «Айгир». Как заявил Президент страны, «наблюдается стремительный рост эффективности боевого применения БПЛА. Они способны выводить из строя бронетехнику, опорные пункты, живую силу. Сейчас на их счету до 50 процентов уничтоженной и поврежденной техники». Разведка, поиск, корректировка – задач у операторов БПЛА много.
Подразделение «Айгир» 31-го мотострелкового полка использует в основном два вида дронов. Это либо разведывательно-ударный, который несет на себе 700-800 граммов груза, здесь представлены два вога и одна граната. Либо это дрон-камикадзе – несёт он на себе уже порядка трёх килограммов. Используют его либо для доставки провизии для бойцов, которые находятся на передовой, либо для удара по технике и живой силе – уже в один конец.
«Айгир» работает и на аппаратах самолётного типа, позволяющих залетать вглубь обороны противника. Есть также расчёты оптоволокна, мависты, ночники. Над вражескими позициями круглосуточно висят коптеры-разведчики. Они сменяют друг друга, как рабочие пчелы, и в любой момент могут превратиться в смертоносный рой. Окопы, которые раньше могли защитить от пуль и осколков, не спасают от беспилотников. Дрон настигнет противника даже в блиндаже.
В современной войне крошечные радиоуправляемые БПЛА диктуют свои условия, а ведь до начала СВО многими они воспринимались как детские игрушки или девайс видеоблогеров. Дроны на фронте перевернули не только тактику и логистику, но и саму философию выживания на поле боя. Накануне новую крупную партию грузов передали из Башкортостана для нужд бойцов специальной военной операции. Это уже 153-я гуманитарная помощь от нашей республики, прибывшая к военным на Донбасс. Колонна привезла самое необходимое.
Самой долгожданной посылкой для наших бойцов из Башкортостана являются дроны. Всего привезли 700 штук. Стоимость каждой из них – 60 тысяч. Получается общая сумма 42 миллиона. Произведено в Уфе. И облётано.
Поддержка поставок беспилотников на передовую ведется под личным контролем Главы Башкортостана Радия Хабирова. Республика не просто поставляет дроны – выстроена четкая система под реальные запросы с передовой.
Танкисты, штурмовики, операторы БПЛА, разведчики, артиллеристы и военные медики – все работают в связке. Разные части системы образуют синергию, усиливают друг друга, создавая новый, более мощный результат.