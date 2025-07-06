Известно, когда начнется обучение финалистов проекта «Герои Башкортостана»

Обучение кадрового резерва, которое будет проходить в парке «Патриот», рассчитано на год. Первый заезд стартует 21 июля. Об этом сообщили на заседании общественного совета программы «Герои Башкортостана», прошедшего в Уфе на уходящей неделе. Его провёл глава республики. Радий Хабиров лично руководит проектом по формированию управленческого резерва из участников и ветеранов специальной военной операции.

Ветеран специальной военной операции, подполковник Василий Власов из Межгорья стал одним из финалистов кадрового проекта «Герои Башкортостана». Он представитель военной династии в третьем поколении. Его дед был военным офицером, а отец прошел путь от командира взвода до начальника штаба. С начала СВО Василий Власов участвовал в формировании полков по мобилизационному заданию, а с 2024 года – в создании подразделений беспилотных летательных аппаратов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным. За проявленную доблесть и мужество в ходе специальной военной операции был удостоен медалей Жукова и Суворова.

О кадровой программе «Герои Башкортостана» Василий Власов узнал от своего боевого товарища из Башкортостана. Пройдя конкурсный отбор, стал одним из 70 финалистов. По словам офицера, проект «Герои Башкортостана» отличается своей эффективностью и уникальностью среди других регионов.

Марку Баженову было 51, когда он пошел добровольцем на СВО. В прошлом начальник одного из подразделений Куйбышевской железной дороги ни на минуту не сомневался в принятом решении.

Я не мог спокойно смотреть на то, что происходит в Донецке и Луганске. Когда увидел «Аллею ангелов», твердо решил: пойду. Марк Баженов, ветеран СВО

Марк Сергеевич ушел на СВО в 2023-м. Воевал в отряде штурмовиков, имел звание сержанта. В ходе боев за Новомихайловку был тяжело ранен. Ветеран-штурмовик СВО с позывным «Дёма», чей опыт боевого братства и умение сплачивать людей перед общей задачей отмечены государственными наградами, делает новый шаг. После обучения по федеральному проекту «Время героев» он вошел в число участников региональной кадровой программы «Герои Башкортостана».

Программа «Герои Башкортостана» была запущена 24 февраля 2025 года как региональное продолжение федерального проекта «Время героев», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Ее основная цель – формирование управленческого резерва из участников и ветеранов специальной военной операции для дальнейшей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также на предприятиях республики. Руководит проектом лично глава региона Радий Хабиров.