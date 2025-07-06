«Башкортостан – регион спортивных побед»: итоги молодежного форума в Уфе

На уходящей неделе не обошли и тему спорта. В столичном Дворце борьбы глава республики Радий Хабиров пообщался с участниками молодёжного форума «Башкортостан – регион спортивных побед». В мероприятии приняли участие 500 атлетов, тренеров и студентов. Большое внимание уделили развитию детского спорта, национальных видов, строительству объектов для занятий физкультурой.

Тот случай, когда олимпийское спокойствие подводит даже чемпиона и призера Игр. Заслуженный мастер спорта Семен Елистратов впервые пробует себя в роли ведущего на молодёжном форуме «Башкортостан – регион спортивных побед». После триумфального выступления Семена Елистратова и Руслана Захарова на Олимпиаде в Сочи интерес к шорт-треку мгновенно вырос, а позже в Уфе появился специализированный центр.

Подобные спортивные успехи, только уже шпажистов и рапиристов, а также Алсу Миназовой стали толчком к созданию в республике центра фехтования и комплекса гребного слалома. Уже сейчас оба этих объекта стали местом притяжения ведущих атлетов страны, сюда приезжают на сборы, здесь проводят чемпионаты России. На встрече с молодежью глава региона Радий Хабиров отметил, что спортивные победы повышают престиж республики и привлекают тысячи ребят в спортзалы и на стадионы.

Зрелый спортсмен, который достиг успехов, – это всегда пример для огромного количества людей. Очень важно, что мальчишки и девчонки смотрят на вас, приходят в спорт и повторяют ваш путь. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Символично, что мероприятие состоялось во Дворце борьбы. С момента запуска спортобъект постоянно принимает крупные турниры российского и международного уровня. Не прекращаются и занятия у юных борцов, самбистов, дзюдоистов и курешистов. В Башкортостане успешно развивается массовый спорт и спорт высших достижений, и в регионе, несмотря ни на что, сохраняются высокие темпы строительства современной спортивной инфраструктуры.

Среди участников встречи молодые представители сферы спорта: тренеры, студенты, а также те, кто уже успел отличиться в 2025-м. Всего в мероприятии приняли участие 500 молодых спортсменов. Общение с участниками проходило в формате «вопрос-ответ». Из диалога с молодежью получился настоящий, откровенный разговор о возможностях развития и самореализации в республике. В неформальной обстановке любой мог задать интересующие вопросы.

На встрече отметили значимость работы тренеров в достижении успехов на спортивной арене. В регионе работают программы поддержки тренеров. Также в Башкортостане уделяется особое внимание развитию адаптивного спорта как одному из способов реабилитации ветеранов СВО. Кроме этого, Радий Хабиров рассказал о важности развития национальных видов спорта. В свою очередь, атлеты поблагодарили руководство региона за вовлечённость в повседневные нужды и заботы спортсменов.