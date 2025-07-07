«Между нами»: Съезд молодых ученых в Уфе и проект «Герои Башкортостана»

Рубрика «Итогов недели» на телеканале БСТ «Между нами» – это авторский взгляд нашего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней.
На этой неделе в Уфе прошел XIII Всероссийский съезд советов молодых ученых и студенческих научных обществ. Панельные сессии и горячие дискуссии, перспективные разработки и проекты, презентации и не только.
Еще одно этапное событие связано с кадровой программой «Герои Башкортостана» – региональным аналогом федерального «Времени героев». По итогам отборочных этапов в финал вышли 70 участников, которые уже через две недели приступают к модульному обучению. Обо всем подробнее – в нашем видео.