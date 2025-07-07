В Уфе открылась выставка «Игры в рококо»

Назад в XVIII век. В Доме-музее Аксакова открылась выставка «Игры в рококо». Она раскрывает тайны моды и стиля. Знатоки истории и моды рассказали и продемонстрировали гостям, как выглядел гардероб модный дамы. При этом одно и то же платье на балы никогда не надевали, а значит, всегда шился новый наряд.

При этом зачастую мужские костюмы были дороже женских. Золотые нити и драгоценные камни были его неотъемлемой частью. Что касается причесок, то на них порой уходил не один час. Их высота могла достигать полуметра. Банты, ленты, кружева, чулки служили для создания образа юности. В этом деле помогала и косметика, ингредиенты которой были порой опасны для здоровья. Но модников это не останавливало.

Также участники студии исторического танца «Ассамблея» рассказали и показали, какими были танцы в то время: каким был порядок приглашения дамы, кому предназначался первый поклон и какие движения были популярны 300 лет назад. На экране продемонстрировали отрывки из учебников хореографов Пьера Бошама, Рауля-Ожера Фёйе, где были изображены схемы рисунка танца.