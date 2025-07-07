В Башкирии при столкновении легковушек погибли три человека

В Стерлитамакском районе произошло ДТП, в котором погибли три человека. Об этом в своих соцсетях сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Авария случилась в ночь на 7 июля на 135 км трассы Уфа – Оренбург. По предварительным данным, на регулируемом перекрестке столкнулись автомобили «Лада Ларгус» и «Kia Optima».

К сожалению, погибли 22-летний водитель «Киа», 40-летняя и 51-летняя пассажирки «Лады». Двое других участников ДТП получили травмы.

На место происшествия выезжали представители Госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа и криминалисты МВД по Башкирии. Обстоятельства произошедшего выясняются.