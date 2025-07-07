В уфимской квартире накрыли нелегальный игровой клуб

На 31-летнего жителя Уфы возбудили уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
По версии следствия, в прошлом году мужчина арендовал квартиру на улице Коралловой, где оборудовал игровую зону: приобрел три покерных стола, карты и фишки. Доступ в клуб был только по рекомендациям, а правила устанавливал сам организатор. За пять месяцев работы клуба он получил около 420 тысяч рублей, пока правоохранительные органы не пресекли его деятельность.
Мужчина признал свою вину. Уголовное дело направлено в мировой суд Ленинского района Уфы для дальнейшего разбирательства.