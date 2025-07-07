В аэропорту Уфы массово задерживаются авиарейсы

Сегодня, 7 июля, в международном аэропорту Уфы наблюдаются массовые задержки и отмены авиарейсов.
По состоянию на 11:40 по уфимскому времени, пять рейсов были отменены. В их числе рейсы в Сургут, Санкт-Петербург, Москву и Нижневартовск, которые выполнялись авиакомпаниями «Победа», «Россия», «Арктика» и «Аэрофлот».
Кроме того, задержаны авиарейсы по направлениям в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Сургут и Нижний Новгород.
В пресс-службе аэропорта уточнили, что задержки связаны с нарушениями в расписании у некоторых авиакомпаний. Актуальную информацию можно узнать на онлайн-табло.