Глава Башкирии назвал ключевой принцип благоустройства территорий

Радий Хабиров в своих соцсетях поделился важной информацией о благоустройстве общественных пространств. На сегодняшний день масштабные работы по преображению парков, скверов, пешеходных зон и других территорий проходят по всей республике. В этом году в Башкирии одновременно приводится в порядок более 100 объектов, реализуемых через федеральные и региональные программы, а также благодаря местным бюджетам и дополнительным источникам финансирования.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды», которая является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни», в республике обновляется 94 общественных пространства. Башкирия получил более 1,1 млрд рублей из федерального бюджета для этих целей. Также приступили к проектам, которые стали победителями IX Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Это позволило привлечь еще около 500 млн рублей, отметил Глава региона.

Что самое главное? В обязательном порядке прислушиваемся к пожеланиям жителей. Это не только требование программы «Формирование комфортной городской среды», по которой, напомню, перечень объектов для благоустройства формируется на голосовании. Это принцип и нашей работы тоже – всегда стараемся слушать, слышать и учитывать мнение людей. Они никогда не бывают равнодушны и очень активно следят за тем, как выполняются работы. Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

Кроме того, во Всероссийском голосовании по выбору объектов для благоустройства участвовали 770 тысяч человек – это каждый пятый житель республики. В результате голосования определили 144 новых территории для благоустройства в 2026 году.