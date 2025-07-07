Глава Башкирии назвал ключевой принцип благоустройства территорий

Радий Хабиров в своих соцсетях поделился важной информацией о благоустройстве общественных пространств. На сегодняшний день масштабные работы по преображению парков, скверов, пешеходных зон и других территорий проходят по всей республике. В этом году в Башкирии одновременно приводится в порядок более 100 объектов, реализуемых через федеральные и региональные программы, а также благодаря местным бюджетам и дополнительным источникам финансирования.
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды», которая является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни», в республике обновляется 94 общественных пространства. Башкирия получил более 1,1 млрд рублей из федерального бюджета для этих целей. Также приступили к проектам, которые стали победителями IX Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Это позволило привлечь еще около 500 млн рублей, отметил Глава региона.
Кроме того, во Всероссийском голосовании по выбору объектов для благоустройства участвовали 770 тысяч человек – это каждый пятый житель республики. В результате голосования определили 144 новых территории для благоустройства в 2026 году.
Фото: Радий Хабиров, Vk