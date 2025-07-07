Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в районе Башкирии

В аварии, произошедшей ночью 7 июля в Стерлитамакском районе, погибли три человека. Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил в соцсетях о состоянии выживших.

В городскую больницу №1 Стерлитамака с травмами доставили еще двоих пострадавших. 21-летняя девушка находится в тяжелом состоянии в реанимации, а 44-летний мужчина лечится в травматологическом отделении.

Напомним, ДТП произошло на 135 км трассы Уфа — Оренбург, на регулируемом перекрестке. В результате аварии погибли 22-летний водитель «Kia Optima», а также две женщины — 40 и 51 года, пассажирки автомобиля «Lada Largus».