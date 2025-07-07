В Башкирии пройдет Всероссийская XII Туриада «Юрюзань-2025» среди инвалидов

2025 год официально объявлен Годом Защитника Отечества, и мы пригласили участников СВО и из других регионов страны принять участие в нашем Фестивале. Глава Башкортостана Радий Хабиров объявил 2025 год в республике Годом поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Не сомневаемся, что Туриада «Юрюзань 2025» поможет участникам СВО реабилитироваться, ведь не секрет, как природа и уникальная атмосфера единства и поддержки, которая царит на мероприятии, помогает поверить в себя и свое будущее.

Флюр Нурлыгаянов, президент Российского спортивного союза инвалидов