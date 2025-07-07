В Башкирии пройдет Всероссийская XII Туриада «Юрюзань-2025» среди инвалидов

С 9 по 14 июля в Салаватском районе, в геопарке Янган-тау (GPS КООРДИНАТЫ: 55.134949, 58.169222) пройдет XII Всероссийский фестиваль по спортивному туризму среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Юрюзань 2025».
На XII Туриаду «Юрюзань-2025» заявили свое участие 120 человек – 13 команд из Башкортостана, Татарстана, Пермского края, Мурманской, Свердловской, Оренбургской, Челябинской областей и Санкт-Петербурга. Из нашего региона примут участие команды Спортивно-реабилитационного центра инвалидов по зрению «Луч», Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов, Фонда «Защитники Отечества» (члены команды – участники СВО, ставшие инвалидами в ходе выполнения боевых задач, в прошлом году ребята впервые принимали участие, и в этом году они приезжают вновь).
Команды будут размещены в полевых условиях: проживать в палатках, самостоятельно готовить пищу и обустраивать свой быт. Соревнования пройдут на водной и горной дистанциях, а также на средствах передвижения. Кроме этого, участников ждет насыщенная культурная программа.
Торжественная церемония открытия XII Туриады «Юрюзань-2025» состоится 11 июля в 13.30 ч. ( ориентир поляна для Сабантуя). Приветствовать участников прибудут представители федеральных и региональных органов власти, а также общественные деятели.
Организаторами фестиваля выступают Российский спортивный союз инвалидов (РССИ), Всероссийское общество инвалидов. Поддержку в проведении мероприятия оказывают Министерство спорта Российской Федерации, Министерство спорта Республики Башкортостан, Федерация спортивного туризма России (ФСТР) и Башкирская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов (БРО ВОИ). Партнеры Туриады – Администрация Салаватского района Республики Башкортостан и санаторий «Янган-тау».
Дневник XII Туриады «Юрюзань-2025» – самые яркие моменты, фотографии, истории участников и их победы – будут опубликованы на Telegram-канале РССИ и на официальной странице ВКонтакте