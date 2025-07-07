В Башкирии пройдет Всероссийская XII Туриада «Юрюзань-2025» среди инвалидов

С 9 по 14 июля в Салаватском районе, в геопарке Янган-тау (GPS КООРДИНАТЫ: 55.134949, 58.169222) пройдет XII Всероссийский фестиваль по спортивному туризму среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Юрюзань 2025».

Фото №1 - В Башкирии пройдет Всероссийская XII Туриада «Юрюзань-2025» среди инвалидов

На XII Туриаду «Юрюзань-2025» заявили свое участие 120 человек – 13 команд из Башкортостана, Татарстана, Пермского края, Мурманской, Свердловской, Оренбургской, Челябинской областей и Санкт-Петербурга. Из нашего региона примут участие команды Спортивно-реабилитационного центра инвалидов по зрению «Луч», Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов, Фонда «Защитники Отечества» (члены команды – участники СВО, ставшие инвалидами в ходе выполнения боевых задач, в прошлом году ребята впервые принимали участие, и в этом году они приезжают вновь).

2025 год официально объявлен Годом Защитника Отечества, и мы пригласили участников СВО и из других регионов страны принять участие в нашем Фестивале. Глава Башкортостана Радий Хабиров объявил 2025 год в республике Годом поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Не сомневаемся, что Туриада «Юрюзань 2025» поможет участникам СВО реабилитироваться, ведь не секрет, как природа и уникальная атмосфера единства и поддержки, которая царит на мероприятии, помогает поверить в себя и свое будущее.

Флюр Нурлыгаянов, президент Российского спортивного союза инвалидов

Команды будут размещены в полевых условиях: проживать в палатках, самостоятельно готовить пищу и обустраивать свой быт. Соревнования пройдут на водной и горной дистанциях, а также на средствах передвижения. Кроме этого, участников ждет насыщенная культурная программа.

Торжественная церемония открытия XII Туриады «Юрюзань-2025» состоится 11 июля в 13.30 ч. ( ориентир поляна для Сабантуя). Приветствовать участников прибудут представители федеральных и региональных органов власти, а также общественные деятели.

Фестиваль по спортивному туризму - совершенно особенное событие. И многие наши спортсмены буквально ждут его весь год, чтобы вместе преодолевать трудности, делиться положительными эмоциями и укреплять дух единства и поддержки. Каждый участник туриады «Юрюзань» — это яркий пример силы, мужества и настойчивости. Не зря эти мероприятия проходят у нас в регионе уже более 20 лет и с каждым годом собирают все больше участников.

Олег Ротов, председатель Башкирской республиканской организации ВОИ, член Общественной палаты РБ

Организаторами фестиваля выступают Российский спортивный союз инвалидов (РССИ), Всероссийское общество инвалидов. Поддержку в проведении мероприятия оказывают Министерство спорта Российской Федерации, Министерство спорта Республики Башкортостан, Федерация спортивного туризма России (ФСТР) и Башкирская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов (БРО ВОИ). Партнеры Туриады – Администрация Салаватского района Республики Башкортостан и санаторий «Янган-тау».

Дневник XII Туриады «Юрюзань-2025» – самые яркие моменты, фотографии, истории участников и их победы – будут опубликованы на  Telegram-канале РССИ и на официальной странице ВКонтакте 

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