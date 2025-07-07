Житель Башкирии погиб на кладбище из-за упавшего дерева

В Зилаирском районе 39-летний мужчина будет судим за причинение смерти по неосторожности после трагического инцидента на кладбище.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Башкирии, в апреле этого года мужчина занимался рубкой деревьев на кладбище в деревне Старо-Якупово. Не соблюдая мер безопасности и не оградив зону потенциального падения древесины, он с помощью бензопилы спилил дерево.

К сожалению, оно упало за пределами кладбища на 52-летнего местного жителя, который в это время убирал мусор. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.