Башкирия вошла в Топ-10 участников акции «Сад Памяти»

Башкирия вошла в Топ-10 регионов России по посадке деревьев в рамках международной акции «Сад Памяти». Как сообщила пресс-секретарь Минлесхоза Найля Зарипова, республика оказалась в первой десятке по количеству высаженных саженцев. Руководитель Рослесхоза Иван Советников также отметил вклад активных регионов в реализацию эколого-патриотической программы.

Кроме того, Башкирия вошла в десятку лидеров по количеству площадок, на которых были высажены деревья в память о жертвах Великой Отечественной войны.

Всего в этом сезоне акции высадили более 30 млн деревьев по всей стране, при этом около 2 млн из них – в республике. В 2025 году к мероприятию присоединились все российские регионы. Участие приняли около 500 тысяч добровольцев как из страны, так и из-за границы.

Стоит отметить, что в этом году в рамках акции были высажены памятные геоглифы «ПОБЕДА», «80» и «РОДИНА ПОБЕДЫ», которые появились в 12 регионах, включая Башкирию.

В шестом сезона акции высадили сосны, ели, вязы, ясени, акации, берёзы, лиственницы, дубы, лохи, джузгуны безлистные, терескены серые, робинии лжеакации, кедры и клены. Также были редкие растения, такие как жасмин, лимонное дерево, гингко билоба и другие.