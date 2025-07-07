Делегация Башкирии побывала на международной конференции «Расулевские чтения»

Делегация Башкирии приняла участие в «Расулевских чтениях», которые проходили с 4 по 6 июля в Троицке Челябинской области. Международная научно-практическая конференция посвященная исламу, собрала более 900 представителей различных сфер из 17 регионов России и 20 стран мира.

С приветственными словами выступили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и верховный муфтий страны Талгат-Хазрат Таджуддин, сообщает Башинформ.

В состав делегации Башкирии вошли представитель республики в Челябинской области Альфир Баимов, ректор Башкирской академии государственной службы и управления Данияр Абдрахманов, и. о. директора Национального архива Башкирии Кинья Кускильдин, а также ученые и религиозные деятели.

Конференция была приурочена к 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Основной темой мероприятия стало «Единство традиционных конфессий в защите Отечества и борьбе с нацизмом».

Республика Башкортостан третий год подряд принимает участие в работе конференции, придавая ей особый статус. Учитывая, что в этом году основная тема форума была посвящена Году защитника Отечества, мы рассказали об опыте работы Республики Башкортостан в направлении организации патриотической работы, а также роли полковых имамов и священников в современных военных условиях. Альфир Баимов, представитель Республики Башкортостан в Челябинской области

В ходе конференции Челябинской области был передан уникальный исторический документ из Башкирии о награждении полкового имама Гайсы Расулева, получившего Орден Святого Станислава за участие в Русско-Японской войне.

Это свидетельствует о высокой роли религиозных деятелей в защите Отечества. А награждение полковых имамов Хамзы Хафизова и Юлая Юнусова из Республики Башкортостан медалью «За помощь фронту» еще раз показывает преемственности поколений. Военные имамы и священники всегда были и будут в рядах защитников Родины в самый трудный час. Альфир Баимов, представитель Республики Башкортостан в Челябинской области

Ректор БАГСУ Данияр Абдрахманов выразил свое восхищение высоким уровнем организации конференции и вниманием со стороны руководства, что создает условия для развития исламского духовенства и сотрудничества с образовательными учреждениями Челябинской области.