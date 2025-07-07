Глава Башкирии вручил госнаграды участникам СВО

Радий Хабиров вручил госнаграды участникам специальной военной операции. Церемония прошла уже по традиции на оперативном заседании правительства.

Бойцы с позывными «Юрист» и «Марс» получили из рук руководителя региона ордена имени генерала Шаймуратова. Командира медицинского отделения – военнослужащую с позывным «Кнопка» – наградили медалью Шаймуратова. Сейчас бойцы находятся в краткосрочном отпуске.