Жители Башкирии представили свою культуру на Московском Сабантуе

В музее-заповеднике «Коломенское» прошел Московский Сабантуй. Он собрал тысячи гостей, которые познакомились с культурой и традициями башкирского и татарского народов. От имени Главы Башкортостана приветствие зачитал председатель Госсобрания республики Константин Толкачев.

К собравшимся со сцены также обратилась певица Алсу, которая отметила, что горда тем, что является частью культуры Башкортостана и Татарстана. Зрителей ждала насыщенная концертная программа, а вокруг сцены раскинулись многочисленные юрты, площадки, где проходили соревнования по национальным видам спорта и мастер-классы. Можно было пострелять из лука и узнать секреты изготовления курая. Большой интерес у москвичей вызвала выставка Зианчуринской пуховой шали и экспозиция о вкладе Башкортостана в победу в Великой Отечественной войне.