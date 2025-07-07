Жительницу Башкирии осудили за наезд на сотрудника ГАИ

Абзелиловский районный суд вынес приговор по делу жительницы Магнитогорска, обвиняемой в нападении на сотрудника полиции.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов республики, инцидент произошел в марте этого года на трассе Белорецк – Магнитогорск. Инспекторы ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находилась 47-летняя женщина, ранее лишенная водительских прав.

Она отказалась предъявлять документы, не вышла из салона и попыталась уехать. Чтобы предотвратить её отъезд, инспектор встал перед капотом автомобиля. Однако женщина намеренно тронулась с места и наехала на полицейского. Удар бампера пришелся в коленный сустав инспектора, причинив ему повреждение связок.