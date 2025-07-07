В Уфе пенсионер едва не погиб под завалами мусора

В Уфе 77-летний мужчина едва не погиб из-за накопленного в своем доме мусора. Сотрудники ГУФССП были вынуждены вмешаться и очистить его жилище от опасных залежей хлама, которые он собирал в течение многих лет.

В декабре 2023 года пожилой мужчина оказался засыпанным своей «коллекцией». Соседи услышали его крики о помощи и вызвали спасателей, которые нашли мужчину лишь по видимым из кучи мусора ногам. В результате спасательных работ его освободили, но вскоре после этого он снова начал пополнять свои запасы хлама.

Соседи отмечают, что из-за бесконтрольного накопления ненужных вещей к ним в дома часто забирались грызуны и насекомые.

Суд обязал уфимца привести свое жилище в порядок, но нарушитель упорно игнорировал требование. В итоге судебные приставы совместно с представителями различных служб провели принудительную уборку, в ходе которой было вывезено около десяти грузовиков мусора — просроченные продукты, старые предметы техники и бытовые отходы, а также мертвые грызуны.