В столице страны прошел форум Народного фронта, приуроченный к трехлетию работы под девизом «Всё для Победы!». Площадка объединила волонтеров, военкоров, медиков, ветеранов СВО и всех, кто сделал вклад в поддержку гуманитарной миссии.
Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто старается работать на благо Отечества. Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко наградил руководителя движения «Масксети Щит Уфа» Зилю Фаттахову нагрудным знаком «Всё для Победы».