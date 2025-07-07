В Москве наградили активистов Народного фронта из Башкирии

В столице страны прошел форум Народного фронта, приуроченный к трехлетию работы под девизом «Всё для Победы!». Площадка объединила волонтеров, военкоров, медиков, ветеранов СВО и всех, кто сделал вклад в поддержку гуманитарной миссии.