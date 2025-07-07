В Уфе двое иностранцев похитили и истязали 16 детей

Прокуратура Башкирии завершила расследование уголовного дела в отношении двух иностранных граждан, обвиняемых в систематическом насилии над несовершеннолетними.

По данным следствия, в феврале 2023 года один из подозреваемых, не имея официального источника дохода и соответствующего образования, организовал нелегальную «школу». Он брал с родителей ежемесячную плату от 10 до 20 тысяч рублей за обучение детей, скрывая истинные методы «воспитания».

С февраля 2023 по июнь 2024 года мужчина незаконно удерживал 16 детей в возрасте от 5 до 15 лет в квартире. Несовершеннолетние подвергались систематическим издевательствам: их избивали, кидали в них предметами, оказывали психологическое давление и лишали возможности выходить на улицу.

В июле 2024 года 14-летний подросток смог сбежать и обратился за помощью к работникам магазина, которые вызвали полицию и скорую помощь. Узнав о побеге, злоумышленники попытались перевезти остальных детей в квартиру соучастника, но были задержаны при попытке уехать на такси.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.