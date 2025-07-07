Ветеран ВОВ из Башкирии отметила 100-летие

В Башкортостане свой вековой юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Нина Трофимовна Климович. Удивительную историю смелой женщины, чья жизнь — пример стойкости, мужества и безграничной любви к Родине, рассказали съемочной группе БСТ.

В ее памяти тяжелые годы войны, голод, потери и непоколебимая вера в победу. Жизнь Нины Трофимовны — не просто история одного человека, это часть истории нашей страны.

Она с трепетом рассказывает истории внукам и правнукам. Также Нина Трофимовна не перестает сочинять стихи, шутить и петь свои любимые песни военных лет. В этот день она принимает поздравления не только от родных и близких. С теплыми пожеланиями к ветерану приехали представители администрации Орджоникидзевского района Уфы.

Нина Трофимовна является примером для подрастающего поколения. Она активна и внимательно следит за новостями. Особенно переживает за наших бойцов в зоне специальной военной операции.