В Уфе прошел турнир по мини-футболу среди молодежи политических партий

Сменили деловые костюмы на спортивную форму. В Уфе представители молодежных объединений политических партий приняли участие в турнире по мини-футболу. Товарищеские матчи впервые прошли на стадионе «Нефтяник» и были посвящены сразу двум событиям: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 30-летию Госсобрания Башкортостана. Ранее команды уже встречались в рамках аналогичного волейбольного турнира, а также в любительских чемпионатах.
Цель турнира — объединить представителей молодежного крыла политических партий. В нем приняли участие 6 команд, которые разделили на две группы. Победителями стали футболисты Курултая. Они оказались сильнее молодых представителей партий «Единая Россия», ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Свою команду представили и организаторы турнира, Молодежная палата при Госсобрании республики.