В Уфе прошел турнир по мини-футболу среди молодежи политических партий

Сменили деловые костюмы на спортивную форму. В Уфе представители молодежных объединений политических партий приняли участие в турнире по мини-футболу. Товарищеские матчи впервые прошли на стадионе «Нефтяник» и были посвящены сразу двум событиям: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 30-летию Госсобрания Башкортостана. Ранее команды уже встречались в рамках аналогичного волейбольного турнира, а также в любительских чемпионатах.