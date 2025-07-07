В Башкирии общественники оценили ход геологоразведочных работ у хребта Крыктытау

Намерены вести свою деятельность открыто и прозрачно. На месте геологоразведочных работ близ хребта Крыктытау в Абзелиловском районе побывали члены общественного наблюдательного совета и эксперты. Они ознакомились с тем, как ведёт свою деятельность общество с ограниченной ответственностью «Салаватское».

Перед тем как отправиться на площадку, где начаты геологоразведочные работы, обязательный инструктаж. Среди общественных наблюдателей — жители района, депутаты, представители местной власти и не только. Наблюдательный совет по мониторингу реализации инвестиционного проекта ООО «Салаватское» был создан при Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан.

Население у нас беспокоится, конечно, за экологию. И вот как раз таки сегодня приехали первый раз сюда. Руководство компании говорит, что это не первая поездка, соответствующие поездки будут периодически происходить. Будем ездить, наблюдать, будем контролировать. Вадим Абдуллин, глава администрации Амангильдинского сельсовета

Визит общественных наблюдателей и экспертов на производственную площадку начинается с посещения самой первой и завершённой геологоразведочной скважины. Здесь уже начали работы по технической рекультивации. Керновый материал, или, другими словами, пробы горной породы, отобраны и отправлены в лабораторию, подрядчик обязан привести в порядок территорию. К тому, как организованы работы, у экспертов вопросов нет.

Я скажу образцово, я вот видел много скважин на Колыме, в Якутии, Забайкалье, на Урале по всему. Вот такого скрупулезного выполнения проекта, как мы вот видели только что, я нигде не видел. То есть сейчас идет просто как на картинке, как в книжке, как в учебнике, всё идет вот образцово. Владимир Никонов, заведующий кафедрой геологии Уфимского университета науки и технологий

Месторождение близ хребта Крыктытау нашли ещё в советское время, но разработку тогда отложили. И вот спустя годы местность вновь решили исследовать. Задача — понять, какие запасы меди хранятся в местных недрах.

На данном этапе нам необходимо порядка 21 скважины пробурить, около 15 тысяч погонных метров общее. Это проектное решение, которое позволит нам оценить и при наличии запасов поставить на временные разведочные кондиции. Тагир Бахтигареев, директор ООО «Салаватское»

Геологоразведочные работы планируют завершить к концу 2027 года. Если запасы медной руды в месторождении подтвердятся, в будущем в этой местности может появиться промышленный городок. А это, говорят представители инвестора, в первую очередь рабочие места для района. При этом они утверждают, что никакой угрозы для природы нет.

Я считаю, что для наших детей это самое главное. Мы же всегда все думаем о детях. Поэтому для детей оставить такое предприятие, которое будет работать, 1500 человек и с такими вложениями для района. Это очень хорошо. Айрат Аминев, председатель наблюдательного совета