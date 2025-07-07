В Башкирии общественники оценили ход геологоразведочных работ у хребта Крыктытау

Намерены вести свою деятельность открыто и прозрачно. На месте геологоразведочных работ близ хребта Крыктытау в Абзелиловском районе побывали члены общественного наблюдательного совета и эксперты. Они ознакомились с тем, как ведёт свою деятельность общество с ограниченной ответственностью «Салаватское».
Перед тем как отправиться на площадку, где начаты геологоразведочные работы, обязательный инструктаж. Среди общественных наблюдателей — жители района, депутаты, представители местной власти и не только. Наблюдательный совет по мониторингу реализации инвестиционного проекта ООО «Салаватское» был создан при Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан.
Визит общественных наблюдателей и экспертов на производственную площадку начинается с посещения самой первой и завершённой геологоразведочной скважины. Здесь уже начали работы по технической рекультивации. Керновый материал, или, другими словами, пробы горной породы, отобраны и отправлены в лабораторию, подрядчик обязан привести в порядок территорию. К тому, как организованы работы, у экспертов вопросов нет.
Месторождение близ хребта Крыктытау нашли ещё в советское время, но разработку тогда отложили. И вот спустя годы местность вновь решили исследовать. Задача — понять, какие запасы меди хранятся в местных недрах.
Геологоразведочные работы планируют завершить к концу 2027 года. Если запасы медной руды в месторождении подтвердятся, в будущем в этой местности может появиться промышленный городок. А это, говорят представители инвестора, в первую очередь рабочие места для района. При этом они утверждают, что никакой угрозы для природы нет.
Подтвердятся запасы меди или нет и будет ли заинтересована в дальнейшем компания разрабатывать это месторождение, пока неизвестно. В любом случае после проведения геологоразведочных работ инвестор обещает провести рекультивацию земель с полным лесовосстановлением, как требует того закон — за одно вырубленное дерево посадить одно новое.