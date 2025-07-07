Боец СВО из Башкирии: «Если Родина позвала, значит, надо её защищать»

Боец специальной военной операции Линар Хамитов недавно побывал в отпуске. Мужчину призвали на службу 27 сентября 2022 года, и с тех пор он более двух с половиной лет участвует в боевых действиях. Линар родился в 1992 году в Ишимбае. После окончания школы №8 он поступил в Восточную экономико-юридическую гуманитарную академию в Уфе, где получил юридическое образование по уголовно-правовому профилю. Перед мобилизацией планировал службу в органах внутренних дел.

Боевое слаживание Линар проходил в Пензе. Сейчас он служит в сапёрной роте в районе города Суджи Курской области. В его основные обязанности входит разминирование территорий.

Там очень много мин, на них наступают и дети и старики. Самое страшное – кассетные боеприпасы, от них почти невозможно уберечься. В последнее время в район Суджи завезли много сапёров, они работают оперативно. Кстати, хорошо организована гуманитарная помощь – посылки доходят из Башкирии и Пензы. Правда, не хватает техники, она регулярно подрывается. Закупаем её, в том числе и на свои деньги. Линар Хамитов, участник СВО

По словам бойца, противник активно использует боевые дроны для сброса различных химических веществ, включая газ и белый фосфор, который при попадании на кожу вызывает тяжелые ожоги вплоть до летального исхода.

На передовой каждый сам выкапывает себе яму для укрытия. На жаргоне бойцов она называется «блинчик» или «лисья нора». Однажды сидим в таком «блинчике», рядом сбросил груз вражеский дрон. Внезапно запахло газом, заслезились глаза, мы начали задыхаться и выбежали из укрытия. А наверху нас ждал второй беспилотник, уже с боевым зарядом. То есть первый дрон нас «выкуривал» из укрытия. Хорошо, что смогли спастись. Линар Хамитов, участник СВО

В перерывах между боевыми задачами военнослужащие обустраивают быт — построили подземную баню, делятся новостями о семьях, обсуждают планы на будущее после окончания службы.

Линар отметил, что стал свидетелем случаев сдачи в плен солдат ВСУ, которые, подобно сценам из военных фильмов, бросают оружие и с поднятыми руками идут к российским войскам. Эти ситуации часто происходят в окружении, когда противнику некуда бежать. Подобных случаев становится всё больше: недавно около сотни военнослужащих противника сдались в плен. Среди них встречаются и наёмники, которых можно легко отличить по шевронам.

После отпуска Линар Хамитов вернулся к исполнению воинского долга. Дома его с нетерпением ждёт семья.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).