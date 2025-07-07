Боец СВО из Башкирии: «Если Родина позвала, значит, надо её защищать»

Боец специальной военной операции Линар Хамитов недавно побывал в отпуске. Мужчину призвали на службу 27 сентября 2022 года, и с тех пор он более двух с половиной лет участвует в боевых действиях. Линар родился в 1992 году в Ишимбае. После окончания школы №8 он поступил в Восточную экономико-юридическую гуманитарную академию в Уфе, где получил юридическое образование по уголовно-правовому профилю. Перед мобилизацией планировал службу в органах внутренних дел.
Боевое слаживание Линар проходил в Пензе. Сейчас он служит в сапёрной роте в районе города Суджи Курской области. В его основные обязанности входит разминирование территорий.
По словам бойца, противник активно использует боевые дроны для сброса различных химических веществ, включая газ и белый фосфор, который при попадании на кожу вызывает тяжелые ожоги вплоть до летального исхода.
В перерывах между боевыми задачами военнослужащие обустраивают быт — построили подземную баню, делятся новостями о семьях, обсуждают планы на будущее после окончания службы.
Линар отметил, что стал свидетелем случаев сдачи в плен солдат ВСУ, которые, подобно сценам из военных фильмов, бросают оружие и с поднятыми руками идут к российским войскам. Эти ситуации часто происходят в окружении, когда противнику некуда бежать. Подобных случаев становится всё больше: недавно около сотни военнослужащих противника сдались в плен. Среди них встречаются и наёмники, которых можно легко отличить по шевронам.
После отпуска Линар Хамитов вернулся к исполнению воинского долга. Дома его с нетерпением ждёт семья.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Восход».